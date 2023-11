Milano, 10 nov. (LaPresse/AP) – Gil Hoffman, direttore esecutivo di HonestReporting, l’organizzazione non governativa filo-israeliana di controllo dei media, afferma di aver semplicemente “sollevato delle domande” e non accuse con il suo report in cui si chiedeva se i fotoreporter palestinesi che hanno documentato per alcuni media internazionali l’attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele fossero stati avvisati in anticipo dell’operazione. Hoffman ha ammesso che il gruppo non aveva prove a sostegno di questa ipotesi e ha detto di essere soddisfatto delle successive spiegazioni di molti di questi giornalisti che hanno affermato di non sapere. “Erano domande legittime da porre”, ha detto Hoffman. Nonostante il nome HonestReporting, ha aggiunto, “non pretendiamo di essere un’organizzazione giornalistica”. I media citati da Honest Reporting, Cnn, New York Times, Associated Press e Reuters, hanno rilasciato dichiarazioni ieri negando di essere a conoscenza in anticipo dell’attacco.

