Roma, 10 nov. (LaPresse) – “L’obiettivo del governo è “non disturbare chi vuole fare, smentendo la falsità ideologica che l’artigiano e il piccolo imprenditore sia per forza un evasore. Una menzogna, che noi abbiamo sempre combattuto. Oggi vogliamo dimostrare quanto questo fosse infondato creando un nuovo rapporto tra Stato e cittadini, che devono lavorare insieme, come un’unica impresa. Noi combattiamo l’evasione fiscale, quella vera, non quella presunta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio all’assemblea della Cna.

