Milano, 10 nov. (LaPresse) – Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano “colpendola al collo, al dorso e al viso con 37 coltellate, di cui almeno 9 sferrate quando la vittima era ancora viva”. La morte della 29enne incinta al settime mese di gravidanza è avvenuta per “acuta anemia metaemorragica da lesioni vascolari cervico-toraciche” nel “tratto prossimale dell’arteria carotide esterna destra, arteria succlavia sinistra e della vena succlavia sinistra”. Lo si legge nella richiesta di giudizio immediato formulata dalla procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo e allegata al decreto di giudizio immediato che la Gip Angela Laura Minerva ha notificato ai legali coinvolti nel processo per il femminicidio di Senago (avvocati Giulia Geradini e Samanta Barbaglia per 30enne e avvocato Giovanni Cacciapuoti per la famiglia Tramontano). L’ex barman è accusato di omicidio pluriaggravato dai futili motivi, l’averlo commesso con crudeltà, con premeditazione e nei confronti della convivente, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non volontaria. Il processo inizierà il 18 gennaio davanti alla corte d’assise di Milano presieduta dalla giudice Antonella Bertoja.

