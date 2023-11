Milano, 10 nov. (LaPresse) – La guardia costiera cinese ha esortato le Filippine a smettere di violare la sovranità del Paese dopo che diverse navi di rifornimento filippine sono entrate nelle acque vicino al Second Thomas Shoal nel Mar Cinese Meridionale. Stando a quanto riferito, due piccole navi da trasporto filippine e tre navi della guardia costiera sono entrate nelle acque adiacenti al Second Thomas Shoal, parte delle Isole Spratly, senza il permesso del governo di Pechino. Nel contempo, secondo i media internazionali, Manila ha accusato la stessa guardia costiera cinese di aver sparato con idranti contro una barca che trasportava provviste alle truppe filippine in un remoto avamposto nel conteso Mar Cinese Meridionale.

