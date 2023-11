Roma, 10 nov. (LaPresse) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha scritto urgentemente al Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito, chiedendo ai due Paesi di collaborare ufficialmente per facilitare il trasferimento di Indi a Roma ai sensi della Convenzione dell’Aja”. Lo riporta in una nota il Christian Concern, organizzazione britannica che sta supportando i genitori di Indi Gregory. La Corte d’appello dovrebbe pronunciarsi questo pomeriggio alle 17.30 sulla rimozione del supporto vitale di Indi presso il Queen’s Medical Center di Nottingham, in un hospice o nella casa della famiglia.

