Roma, 10 nov. (LaPresse) – L’ospedale dove Indi Gregory è ricoverata, il Queen’s Medical Center di Nottingham, “ha proposto ai genitori, nell’esercizio della potestà genitoriale, un piano di cure che prevede, in particolare, la sospensione compassionevole del supporto di terapia intensiva entro un periodo di sette giorni” ma “i suoi genitori non erano d’accordo su questo piano di trattamento e lo presero in considerazione proposta da un altro ospedale, l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, eccellenza mondiale nell’assistenza pediatrica, per essere più adeguata al miglior interesse del bambino”. È quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Alex Chalk, Segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito e Lord cancelliere, in una lettera che LaPresse ha avuto modo di visionare.

