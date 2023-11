Roma, 10 nov. (LaPresse) – La decisione della Corte inglese su Indi Gregory in merito al distacco dei macchinari che tengono in vita la piccola gravemente malata ricoverata a Nottigham, per la quale i genitori chiedono il trasferimento in Italia è stata rimandata a lunedì. “Appello rifiutato. Deadline per lunedì”. Lo scrive su X il legale italiano della famiglia Gregory, Simone Pillon.

