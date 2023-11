Milano, 9 nov. (LaPresse) – Nei confronti della docente autrice del post antisemita “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”, la scuola H-Farm di Roncade “procederà alla sospensione formale dalle attività lavorative e assumerà tutte le misure necessarie per garantire il benessere della comunità scolastiche”. È quanto si legge in una nota ufficiale dello stesso istituto trevigiano. “La scuola è venuta a sapere del post di una sua docente da una segnalazione, essendo il profilo della docente privato. Naturalmente – prosegue l’istituto – quanto riportato nello screenshot è quanto di più lontano ci sia dai valori in cui crede la nostra scuola come la pace, l’inclusività, la tolleranza, il riconoscimento e il rispetto di ogni cultura e religione”. Sulla vicenda la scuola ha incontrato i propri docenti e ha inviato la sua posizione alle famiglie degli studenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata