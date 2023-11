Madrid (Spagna), 9 nov. (LaPresse/AP) – L’ospedale Gregorio Marañón di Madrid ha pubblicato il primo bollettino medico sulle condizioni di salute del politico di lunga data Alejo Vidal-Quadras, a cui oggi hanno sparato alla mandibola in pieno centro di Madrid. L’ospedale ha riferito che le sue condizioni sono stabili e che non è in pericolo di vita.

