Madrid (Spagna), 9 nov. (LaPresse) – Alejo Vidal-Quadras, ex leader del Partito popolare in Catalogna e co-fondatore di Vox, è stato colpito da uno sparo in volto in centro a Madrid, nel quartiere di Salamanca. A quanto si apprende da fonti della polizia spagnola, il politico è stato ferito intorno alle 13.30 in via Núñez de Balboa ed è stato trasferito in ospedale, ancora cosciente. Gli agenti sono accorsi sul posto e stanno indagando sulla vicenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata