Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Consideriamo un elogio i tentativi da parte dell’Unione europea di criticare la posizione di principio turca sulla guerra tra Hamas e Israele. L’Unione europea si trova dalla parte sbagliata della storia di fronte a un massacro che ricorda l’oscurità del medioevo”. Lo scrive in un comunicato il ministero turco degli Esteri. “L’Unione europea deve ricordare che le politiche basate su valori universali, diritto internazionale e principi umanitari non possono essere limitate all’Ucraina o ad altre regioni d’Europa ma devono essere perseguite universalmente, anche in Medioriente”, prosegue il comunicato.

