Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Bisogna fermare la spirale di odio e liberare tutti gli ostaggi. Proteggere i civili e porre fine a tutte le forme di violenza”. Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, aprendo in videocollegamento la riunione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza in corso a Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata