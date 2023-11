Roma, (LaPresse) – “In Europa e in Italia si sono avute in questi giorni manifestazioni di antisemitismo che richiedono un’azione decisa da parte delle istituzioni preposte, e un impegno convergente di tutte le forze politiche”. Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, aprendo in videocollegamento la riunione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza in corso a Palazzo Madama.

