Roma, 9 nov. (LaPresse) – Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano che la 162esima divisione sta attualmente operando nel quartier generale di Hamas a Gaza City, vicino all’ospedale di Shifa, dove si sta scontrando con i miliziani palestinesi. Lo riporta The Times of Israel. L’Idf considera questa zona “il cuore” delle attività operative e di intelligence di Hamas e siti dell’area sarebbero stati utilizzati per pianificare e preparare l’attacco del 7 ottobre. Nei giorni scorsi forze della Brigata di fanteria Givati con i carri armati siano entrate nel quartiere per distruggere le infrastrutture di Hamas. Negli scontri avvenuti nella zona, più di 50 miliziani, secondo l’Idf, sono stati uccisi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata