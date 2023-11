Roma, 9 nov. (LaPresse) – “I civili a Gaza – compresi bambini e donne – si trovano ad affrontare un incubo umanitario senza fine”. Lo dice il segretario generale delle Nazioni Unite in un videomessaggio inviato in occasione della conferenza umanitaria su Parigi a Gaza. “I loro quartieri vengono spazzati via. I loro cari uccisi. Piovono bombe, mentre gli vengono negati i beni di prima necessità: cibo, acqua, medicine, elettricità”, afferma Guterres. “Possiamo aiutare i civili a Gaza a vedere finalmente un barlume di speranza – un segno di solidarietà – e un segnale che il mondo vede la loro situazione e si preoccupa abbastanza da agire”, conclude Guterres.

