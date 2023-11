Roma, 9 nov. (LaPresse) – È stata prorogato alle 17 di oggi ora italiana l’ordine di rimozione dei supporti vitali per Indi Gregory. Lo fa sapere Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus. Lo stop alle macchine della piccola Indi la bambina gravemente malata a cui l’Italia ha dato la cittadinanza per farla trasferire al Bambino Gesù di Roma era stato fissato ieri dal giudice Peel per le 15, ora italiana.

