Roma, 9 nov. (LaPresse) – Lo stop ai supporti vitali per Indi Gregory, la bambina gravemente malata a cui l’Italia ha dato la cittadinanza per farla trasferire al Bambino Gesù di Roma, previsto per le 17, ora italiana, è slittato nuovamente. Lo dice a LaPresse Dean Gregory, il papà della bambina che spiega che la Corte si pronuncerà domani dopo la presentazione del ricorso urgente all’Alta Corte del Regno Unito ai sensi della Convenzione dell’Aja.

