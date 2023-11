Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Il nostro sogno per Indi è quello di portarla in Italia, non merita di morire, è ancora una bambina che respira e le batte il cuore”. Lo dice a LaPresse Dean Gregory, padre della piccola Indi, la bambina gravemente malata a cui l’Italia ha dato la cittadinanza per farla trasferire al Bambino Gesù di Roma dopo che i medici britannici hanno deciso di staccare la spina. “È la cosa più disumana e crudele che abbiamo mai vissuto su questa terra. Preghiamo per un miracolo”, aggiunge Dean. Stamattina i loro avvocati si appelleranno “alla terribile e sbagliata sentenza dell’Alta Corte di rimuovere il supporto vitale di Indi alle 14:00 di oggi (15 ora italiana, ndr)” e di non farla uscire dall’ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata