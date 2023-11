Milano, 8 nov. (LaPresse) – Una piccola nube tossica si è sprigionata questa mattina da una cisterna in transito al terminale dello scalo merci ferroviario di Trenitalia a Segrate, nel milanese. La sostanza fuoriuscita dal mezzo è l’Octanoyl Chloride, tossica anche a basse concentrazioni. Il personale in servizio presso lo scalo ferroviario, al momento del transito della cisterna, si è accorto della piccola perdita del liquido, bloccando il mezzo e allertando la sala operativa di via Messina. Sul posto presenti 2 automediche, 4 ambulanze, VVF e Polizia Ferroviaria. Almeno 2 le persone coinvolte, con sintomi da verosimile esposizione alla sostanza (irritazione oculare e mal di gola).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata