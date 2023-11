Roma, 8 nov. (LaPresse) – In merito al Protocollo d’intesa sui migranti fra Italia e Albania “non ci saranno due centri di accoglienza. Si ripete questa cosa ma il centro sarà uno solo. Ci sarà poi un luogo di arrivo dove le persone saranno verificate in modo rispettoso e poi trasportate nel centro di accoglienza. Solo uno e non due”. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, in un’intervista a Rainews 24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata