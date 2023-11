Francoforte (Germania), 8 nov. (LaPresse) – “Gli ebrei devono potersi sentire sicuri in Germania”. Lo ha detto’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, in una nota in occasione dell’85esimo anniversario della notte della ‘Notte dei cristalli’, il pogrom nazista del 1938. “La maggioranza democratica del nostro Stato deve rimanere vigile. La lotta contro ogni forma di antisemitismo – di destra, di sinistra e motivato dall’islamismo – è un nostro dovere statale e civico”, ha affermato Merkel, sottolineando che “gli ebrei devono potersi sentire al sicuro in Germania”. Nella dichiarazione l’ex cancelliera ha chiesto che tutti in Germania si impegnino a sostenere i valori della Legge fondamentale: “ciò include anche il fatto che la sicurezza dello Stato di Israele è parte della ragion di Stato della Germania”.

