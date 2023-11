Milano, 8 nov. (LaPresse) – A soli cento metri dall’ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, un attacco aereo israeliano ha colpito e distrutto una moschea. Lo riferisce Al Jazeera. Accanto alla moschea si trova un mercato e una panetteria dove, al momento dell’attacco, centinaia di persone erano in fila in attesa di comprare il pane. Decine di feriti sono stati portati negli ospedali, mentre non si sa ancora in quanti siano rimasti uccisi. Khan Younis è una delle città nel sud della Striscia in cui l’esercito israeliano ha esortato i palestinesi provenienti dal nord a rifugiarsi.

