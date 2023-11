Milano, 8 nov. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che l’intera 252esima Divisione che combatte a Gaza controlla l’area di Beit Hanoun, nel nord della Striscia. È la prima volta dalla guerra in Libano del 1982 che un’intera divisione di riserva dell’Idf manovra in territorio nemico. Secondo l’Idf, la 252esima Divisione ha ucciso centinaia di agenti di Hamas, compresi membri anziani, a Beit Hanoun e Jabaliya. Il comandante della divisione, il generale Moran Omer, afferma che si tratta di un “momento decisivo” per la 252esima divisione e per l’esercito di riserva dell’Idf in generale. “Ci stiamo preparando da anni, ora è nostro dovere riportare la pace e la sicurezza ai nostri cittadini”, ha aggiunto.

