Roma, 8 nov. (LaPresse) – La nave “Vulcano” della Marina Militare è in partenza da Civitavecchia “attrezzata con un ospedale che vogliamo mandare vicino alle zone interessate dalla guerra per dar meglio i segnali evidenti di come l’Italia intende intervenire nei confronti del popolo palestinese”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di una conferenza stampa al ministero per annunciare la partenza del mezzo militare alla volta del Medioriente. “L’operazione umanitaria non si fermerà qui – ha detto Crosetto -. Lo Stato Maggiore della Difesa sta organizzando l’invio di un ospedale da campo su terra che intendiamo portare direttamente sul territorio di Gaza dove c’è esigenza reale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata