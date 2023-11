Roma, 8 nov. (LaPresse) – Il giudice Robert Peel ha affermato che il supporto vitale a Indi Gregory sarà rimosso a partire dalle 14 (le 15 ora italiana) di domani 9 novembre. È quanto fa sapere a LaPresse Dean Gregory, il padre della piccola Indi – la bambina gravemente malata a cui l’Italia ha dato la cittadinanza per farla trasferire al Bambino Gesù di Roma. Inoltre “il giudice Robert Peel ha stabilito che il supporto vitale di Indi Gregory deve essere rimosso presso il Queen’s Medical Center di Nottingham o in un ospizio e non a casa, contrariamente alla volontà dei suoi genitori”, si legge in una nota del legale, che ha già manifestato la volontà di presentare ricorso.

