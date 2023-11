Torino, 8 nov. (LaPresse) – L’Inter ha battuto in trasferta il Salisburgo 1-0 nell’incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Decisivo il rigore trasformato da Lautaro Martinez a cinque minuti dal termine. Il successo permette alla squadra di Simone Inzaghi di staccare il pass per gli ottavi di finale con due turni di anticipo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata