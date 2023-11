Roma, 7 nov. (LaPresse) – Poste Italiane chiude il terzo trimestre 2023 con ricavi in crescita a 2,8 miliardi in aumento del 3,6% su base annua. L’Ebit è pari a 539 milioni, in calo del 18,0% rispetto al 2022, mentre l’utile netto arriva a 382 milioni, in flessione del 15,9% rispetto al terzo trimestre dell’anno scorso.

