Roma, 7 nov. (LaPresse) – Poste Italiane archivia i primi nove mesi del 2023 con ricavi a 8,9 miliardi, in crescita del 6,8% sul 2022, trainati dal segmento pacchi, pagamenti e margine di interesse. L’Ebit è pari a 2,1 miliardi, in aumento dell’1,5% sullo stesso periodo del 2022 (comprensivo di un bonus una tantum a bilancio, destinato ai dipendenti, pari a 90 milioni). L’utile netto si attesta a 1,5 miliardi, in crescita del 5,8% sull’anno.

