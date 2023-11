Lisbona (Portogallo), 7 nov. (LaPresse/AP) – La polizia portoghese ha arrestato il capo di gabinetto del primo ministro António Costa, Vítor Escaria, mentre effettuava numerose perquisizioni in edifici pubblici e altre proprietà, nell’ambito di una vasta indagine su un caso di corruzione. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore. Un giudice istruttore ha emesso mandati di arresto per Escaria, il sindaco di Sines e altre tre persone per rischio di fuga e inquinamento delle prove. Tra gli indagati figurano anche il ministro delle Infrastrutture João Galamba e il capo dell’agenzia ambientale del Paese.

