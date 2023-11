Roma, 7 nov. (LaPresse) – In merito al Protocollo d’intesa firmato ieri dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal primo ministro albanese Edi Rama “ogni Stato membro dell’Ue può fare accordi con Paesi terzi su qualunque materia, a patto che si rispettino le norme dell’Unione. Nella fattispecie direi che, al momento, ci sono tante domande alle quali non ci sono risposte”. E’ il pensiero espresso a LaPresse da Christopher Hein, professore di scienze politiche presso l’università Luiss di Roma e docente per il Diritto e le politiche di migrazione e asilo. “La prima questione – spiega – è relativa a quali sarebbero i migranti che vengono trasportati in Albania. Solo quelli che vengono salvati in acque internazionali o anche quelli salvati in acque territoriali? Questo fa tutta la differenza del mondo perché se una persona salvata in acque territoriali Ue fa domanda di asilo si applica la normativa europea e si attiva tutto un pacchetto di garanzie”. “La seconda questione – argomenta ancora Hein – è legata ai ricorsi in caso di diniego della domanda di asilo. Si fanno al giudice albanese o a quello italiano?”. C’è poi un terzo punto, sempre legato alle domande respinte. “Chi riporta queste persone nel loro Paese di origine? Gli italiani dal territorio albanese o gli albanesi che non hanno praticamente trattati bilaterali di questo tipo con nessun Paese?”. Nessun dubbio invece per quello che riguarda eventuali reati commessi dai migranti. “Se si commette un reato – dichiara l’esperto – la giurisdizione è del Paese in cui il fatto viene commesso e quindi albanese”. In sintesi, conclude Hein, “a prima vista sembra che questo accordo non risolva nessun problema. I costi di fare accoglienza, anche per un breve periodo, in territorio albanese non sono inferiori rispetto a quelli da sostenere effettuando l’accoglienza in Italia. E’ un messaggio politico per far vedere che il governo sta facendo qualcosa sul tema”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata