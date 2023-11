Tempio Pausania (SS), 7 nov. (LaPresse) – “Ero paralizzata, volevo urlare, ma non riuscivo a muovermi”. Sarebbero queste le prime parole pronunciate da Silvia, la presunta vittima di violenza sessuale di gruppo, nell’udienza del processo che vede imputato Ciro Grillo, figlio del comico genovese, insieme a tre suoi amici genovesi (Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia). Si tratta del passaggio più drammatico della prima fase dell’interrogatorio della ragazza italo-norvegese davanti al collegio del tribunale di Tempio Pausania, L’interrogatorio è stato anche interrotto per circa dieci minuti dopo un momento di commozione e crollo emotivo della ragazza nel momento in cui le è stato chiesto di ricostruire quella serata del 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo.

