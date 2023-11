Roma, 6 nov. (LaPresse) – Con l’ok all’offerta di Kkr per Netco si mette un punto alla vicenda della rete di Tim? “Non lo so, ho qualche dubbio, c’è un contenzioso con Vivendi, ci saranno ricorsi europei, non sono molto convinto si metta il punto ma vedremo. Sono vicende di mercato”. Così a LaPresse Massimo D’Alema, presidente del Consiglio ai tempi dell’Opa del 1999 guidata da Roberto Colaninno.

