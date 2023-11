Città del Vaticano, 6 nov. (LaPresse) – “Papa Francesco ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente”. Lo precisa il portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni in merito alle condizioni di salute del Pontefice che questa mattina ha ricevuto in udienza la Delegazione della conferenza dei rabbini europei senza però leggere il discorso che è stato consegnato ai presenti.

