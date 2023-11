Bruxelles, 6 nov. (LaPresse) – “Siamo a conoscenza dell’accordo operativo tra le autorità italiane e albanesi. Siamo stati informati di questo accordo ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni dettagliate. Comprendiamo che questo accordo operativo dovrà ancora essere tradotto in legge dall’Italia e ulteriormente implementato. È importante che qualsiasi accordo di questo tipo rispetti pienamente il diritto comunitario e internazionale”. Lo riferisce a LaPresse una portavoce della Commissione europea, interpellata sul protocollo d’intesa con l’Albania sui flussi migratori annunciato oggi dal governo, che prevede, tra l’altro, l’allestimento di due centri in Albania per accogliere i migranti salvati in mare.

