Milano, 6 nov. (LaPresse) – Il ministero della Sanità palestinese a Ramallah ha riferito che tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane a Tulkarem, in Cisgiordania. Secondo Haaretz, due dei morti sono Az-edin Awad, che appartiene all’ala militare di Hamas, e Jihad Maharaj Shahada, che appartiene al Battaglione dei Martiri di Al-Aqsa di Fatah. Un quarto uomo è stato ferito ed è ora in condizioni critiche. Secondo il ministero palestinese, il gruppo era a bordo di un auto ed è caduto in un’imboscata da parte dei soldati israeliani.

