Prato, 6 nov. (LaPresse) – “La prima ordinanza che ho voluto fare stamani riguarda la sospensione del pagamento mutui per le imprese e per tutti i privati che documentano con l’autocertificazione lo stato delle cose. E’ un mio potere commissariale e vado avanti su questo”. Lo ha annunciato il presidente della Toscana e commissario delegato per l’emergenza, Eugenio Giani, a margine di un incontro a Prato con le istituzioni cittadine e i rappresentanti delle categorie economiche al quale ha preso parte il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

