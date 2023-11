Bruxelles, 6 nov. (LaPresse) – Il progetto di proposta della Commissione inviato oggi agli Stati membri non pregiudica le rimanenti disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione. Le altre sezioni del Quadro legate alla crisi (ovvero sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, e misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica) non saranno prorogate oltre la loro attuale data di scadenza, che è il 31 dicembre 2023. Le parti che puntano ad accelerare la transizione verde e a ridurre la dipendenza dai combustibili non sono interessate dal progetto di proposta e rimarranno disponibili sulla base del quadro attuale fino al 31 dicembre 2025. Gli Stati membri hanno ora la possibilità di commentare il progetto di proposta della Commissione. La Commissione intende adottare la modifica limitata al quadro temporaneo di crisi e transizione nelle prossime settimane, tenendo conto del feedback ricevuto dagli Stati membri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata