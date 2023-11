Milano, 6 nov. (LaPresse) – “La famiglia ringrazia di cuore il presidente Meloni, tutti i ministri e il popolo italiano per l’accoglienza alla loro bimba. Per loro è un momento di gioia e speranza molto forte, proprio nel giorno in cui temevano di doler salutare per sempre la loro bambina”. Lo ha detto a LaPresse l’ex senatore e avvocato Simone Pillon che segue la famiglia di Indi Gregory, la neonata affetta da una malattia mitocondriale a cui il Consiglio dei ministri ha conferito la cittadinanza italiana per consentire il trasferimento dal Regno Unito all’ospedale Bambin Gesù di Roma. “Adesso stiamo lavorando per portare in Italia Indi. I legali sono al lavoro per presentare un ricorso e riuscire a ottenere un trasferimento celere”, ha aggiunto Pillon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata