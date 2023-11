Roma, 6 nov. (LaPresse) – “Il mio cuore si riempie di gioia perché gli italiani hanno dato a me e mia moglie Claire speranza e fiducia nell’umanità. Gli italiani hanno dimostrato attenzione alle cure in modo amorevole e sostegno. Vorrei solo che nel Regno Unito fosse lo stesso”. Lo dice a LaPresse Dean Gregory, il papà della piccola Indi, neonata affetta da una malattia mitocondriale a cui il Consiglio dei ministri ha conferito la cittadinanza italiana per consentire il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

