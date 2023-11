Città del Vaticano, 6 nov. (LaPresse) – “Perché fa così caldo anche se è autunno? Perché le persone non custodiscono il Creato, e la natura si ribella. Dobbiamo imparare a custodire la natura. Perché la natura è il nostro futuro”. Così Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano rispondendo alla domanda di un bambino. “Sono preoccupato perché si sta rovinando la natura. Al Polo Nord si stanno sciogliendo i ghiacciai, i mari stanno salendo. I pesci del mare sono rovinati perché buttiamo tante cose al mare. Sono preoccupato per la natura. Tutti dobbiamo essere preoccupati per la natura”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata