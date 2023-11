Roma, 4 nov. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri turco ha richiamato “per consultazioni” il proprio ambasciatore a Tel Aviv, Sakir Ozkan Torunlar. “Alla luce della tragedia umanitaria in corso a Gaza causata dai continui attacchi di Israele contro i civili, e del rifiuto da parte di Israele di cessate il fuoco e sul flusso continuo e senza ostacoli di aiuti umanitari, si è deciso di richiamare il nostro ambasciatore a Tel Aviv, Sakir Ozkan Torunlar, ad Ankara per consultazioni”, scrive il ministero turco in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata