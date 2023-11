Roma, 4 nov. (LaPresse) – Se il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, commetterà “un errore segnerà il destino del Libano”. Questo il monito del ministero della Difesa israeliano, Yoav Gallant, durante una visita nel nord di Israele, spesso bersagliato dagli attacchi di Hezbollah. Lo riporta The Times of Israel. “Siamo sulla difensiva nel nord e attacchiamo con tutta la forza nella Striscia di Gaza, questa è la nostra priorità”, ha affermato Gallant, “bon siamo interessati a entrare in una guerra nel nord, ma siamo pronti per qualsiasi compito”. Gallant ha però avvertito che come il leader di Hamas, Yahya Sinwar, ha “commesso un errore” segnando “il destino di Hamas e quello di Gaza”, allo stesso modo se “Nasrallah commette un errore segnerà il destino del Libano”.

