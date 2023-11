Roma, 4 nov. (LaPresse) – Nessun cittadino straniero, con doppia cittadinanza o paziente ferito è entrato oggi in Egitto da Gaza attraverso il valico di Rafah. Lo riporta un corrispondente della Bbc citando fonti dell’autorità di frontiera palestinese. Il passaggio di persone con passaporto straniero, spiegano le fonti, non sarà consentito sino a quando non sarà raggiunto un accordo per il trasferimento in sicurezza dei pazienti feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata