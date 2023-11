Milano, 3 nov. (LaPresse) – “Quando si cerca una battaglia che incarni una completa legittimità dal punto di vista umanitario, morale e religioso, la battaglia contro l’occupazione sionista in Palestina non ha rivali”. È quanto ha affermato il leader del gruppo islamico libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso alla nazione. Lo riporta la tv libanese al Manar.

