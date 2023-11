Milano, 3 nov. (LaPresse) – “Non c’era altra scelta” all’attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. Lo ha detto il leader del gruppo islamico libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso alla nazione. “Non ci sono altre scelte, l’alternativa è stare in silenzio e aspettare la morte”, ha aggiunto, “aspettare che perdiamo tutto” anche “la morte dei prigionieri palestinesi”. Per questo, ha ribadito Nasrallah, l’attacco di Hamas è stata un’azione “saggia, giusta e coraggiosa”.

