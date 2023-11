Milano, 3 nov. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà in Israele la settimana prossima. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 12 che fa sapere che la visita potrebbe avvenire già lunedì o martedì, visto che i preparativi sono già “in fase avanzata”. Zelensky si era offerto di recarsi in Israele più di due settimane fa, ma Israele ha ritenuto che fosse prematuro dato che la guerra era ancora in una fase iniziale.

