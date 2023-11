Milano, 3 nov. (LaPresse) – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che organizzerà per il 9 novembre a Parigi una conferenza umanitaria internazionale per i civili della Striscia di Gaza. Lo riportano i media francesi. Macron, che ha fatto l’annuncio mentre si trovava in visita a Plougastel, in Bretagna, ha precisato che la conferenza si terrà a margine del Forum di Parigi sulla pace, giunto alla sua sesta edizione, che è in programma per 10 e 11 novembre.

