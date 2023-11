Genova, 3 nov. (LaPresse) – Si trovava sugli scogli nella zona di punta Vagno a Genova quando un’onda lo ha prima trascinato in mare e poi sbattuto più volte contro gli scogli stessi. E’ ricoverato in prognosi riservata l’uomo di 48 anni soccorso in mare a Genova dai sommozzatori questa mattina, proprio nelle ore in cui la mareggiata sferzava la costa genovese e ligure. Onde che in alcune zone della costa hanno raggiunto picchi di oltre 7 metri.

