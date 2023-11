Roma, 3 nov. (LaPresse) – “Sono stanca di sentirmi dire cose che non sono vere e di sentirmi trattare come una pezzente che elemosina, perché io vengo da una buona famiglia. Ho sempre lavorato nella mia vita. È dal 2013 che sul mio conto bancario da Silvio Berlusconi non arriva nulla”. Lo dice a LaPresse Barbara Guerra, una delle ragazze ospiti delle cene di Arcore, a seguito della notizia dello stop all’assegno di 2.500 euro che le ex ‘olgettine’ avrebbero in questi anni ricevuto tutti i mesi dal Cavaliere, e che dopo la sua morte la famiglia Berlusconi avrebbe deciso di bloccare.

