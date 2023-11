Milano, 02 nov. (LaPresse) – “Salvini deve morire”: è la scritta in vernice nera apparsa sui muri di un palazzo in piazzale Libia, a Milano. La minaccia di morte al vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, è seguita da una firma poco più in basso, “Z4”. Si tratterebbe di una baby gang attiva nel Municipio 4 di Milano – da qui il nome “Zona 4” – in particolare nei quartieri di Calvairate, Corvetto e aree limitrofe. Nel marzo del 2022. una decina di componenti della banda era stata indagata per aggressioni e rapine con armi da taglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata